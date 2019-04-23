اتحاد الكرة يؤكد: إقامة مباراة الأهلي والمصري على ستاد المكس

يستعد فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي لخوض لقاء جديد يترقبه الجميع، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، والذي يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نظيره بيراميدز في لقاء الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز الأهرام بهدف نظيف دون رد أو مقابل للأحمر.

واستقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري على إقامة لقاء المارد الأحمر والمصري البورسعيدي على ستاد حرس الحدود بالمكس بدلا من إقامته على ستاد السويس.

وأكد اتحاد الكرة أن لقاء الأهلي والبورسعيدي سيقام في الموعد المحدد له في الثامنة من مساء بعد غد الخميس الموافق 25 من شهر أبريل، ولكن بدون جمهور نظرا لعدم الحصول على موافقة القوات الأمنية على إقامة اللقاء بستاد السويس.