التشكيل المتوقع للزمالك في لقاء بيراميدز الليلة

لقاء جديد يستعد له فريقي الزمالك وبيراميدز وينتظره عشاق ومتابعي الكرة المصرية والدوري العام، ويستضيف ستاد الدفاع الجوي مباراة الليلة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة السعودية.

ويلعب الفريقان ذلك اللقاء ضمن مؤجلات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريقان المركز الأول والثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة؛ حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الترتيب بفارق عدد الأهداف التي أحرزها.

ومن المفترض أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الليلة بالتشكيل التالي: