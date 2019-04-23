22 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة الأهلي الخميس المقبل

كشف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى معسكر الفريق المغلق المقرر له مساء اليوم الثلاثاء، والذي يستعد من خلاله البورسعيدي إلى خوض لقاء الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ19 ببطولة الدوري العام.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، ذلك الذي يستضيفه ستاد المكس بمدينة الإسكندرية.

وضمت قائمة الفريق المختارة 22 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: