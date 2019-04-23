موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يترقبه متابعي ومشجعي كرة القدم والدوري الممتاز، والذي يستعد له لاعبي الأهلي والمصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر وزمن الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر إلى بذل قصاري جهده للفوز باللقاء واستعادة الانتصارات، بعد الخسارة التي تلقاها في لقاء بيراميدز بهدف نظيف.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

ويخوض الفريقان لقاء الجولة الـ19 المؤجلة في الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 25 من شهر أبريل، ومن المقرر إقامة اللقاء على ستاد المكس بدلا من ستاد السويس، وفقا لما كشفت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فمن المقرر أن تقوم قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.