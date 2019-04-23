تشكيل بيراميدز المتوقع في لقاء الزمالك الليلة

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم ومتابعي الدوري المصري الممتاز اللقاء الذي سيجمع بين الزمالك وفريق بيراميدز المقرر إقامته في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، والذي يستضيفه ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف دون مقابل للأحمر، ويأتي بعد الزمالك المحتل للصدارة بفارق الأهداف.

أما عن تشكيل بيراميدز المتوقع في لقاء الزمالك اليوم، فيأتي على النحو التالي: