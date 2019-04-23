من الذي يحسم الدوري الزمالك ام بيراميدز

صرح أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز ، التي ستقام في الـ8 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى في إطار المباريات المؤجلة في الأسبوع الـ 26 بالدوري الممتاز، مباراة من العيار الثقيل لأنها ستحسم مصير الفريقين بالمنافسة بشكل كبير.

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كما ذكر يونس أن المباراة أشبه بمواجهة “تمساح ضد ثعلب”،كما قصد أن التمساح هو السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك والثعلب هو الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز.

وأضاف يونس أن هذه المباراة مصيرية بين كلا الفريقين، مشيرا أن منطقة منتصف الملعب هي التي ستصنع الفارق، وذلك في ظل تواجد العقل المدبر لبيراميدز هو عبد الله السعيد، وثنائي الزمالك، ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما.

وقال يونس إن دفاع فريق الزمالك يتميز بقوة عن بيراميدز، كما يتميز هو الأخر بالشراسة الهجومية .