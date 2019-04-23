تشكيل مباراة بيراميدز و الزمالك

يدخل الفريقان المباراة فى المركزين الأول والثانى للدورى برصيد 60 نقطة، وإن كان الزمالك المتصدر بفارق الأهداف عن بيراميدز.

ومن المحتمل أن يأتي تشكيل الزمالك كالأتي:

جنش في حراسة المرمى.

خط الدفاع يضم الرباعى: حمدى النقاز ،ومحمود علاء ،ومحمود الونش، وعبد الله جمعة

في خط الوسط :طارق حامد و احمد السيد زيزو ،وكهربا، ومحمود عبد العزيز زيزو

في خط الهجوم: عمر السعيد ،ويوسف اوباما.

ويغيب عن الزمالك: حازم إمام ،وخالد بوطيب ،وحميد أحداد ،وفرجانى ساسى للإصابة، فينما يعود التونسي حمدى النقاز بعد انتهاء مده إيقافه.

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ويضم تشكيل بيراميدز كالأتي:

في حراسة المرمى:أحمد الشناوى.

في خط الدفاع: علي جبر، وعمر الميداني، وعمر جابر ،ورجب بكار.

وفى خط الوسط: كينو ،و عبد الله السعيد،وايريك تراوري ،ومحمد فتحي.

وفى خط الهجوم: عمر خربين،و محمد فاروق.

ويغيب عن لقاء اليوم كلا من أحمد أيمن منصور لحصوله على الإنذار الثالث أمام الأهلي، ونبيل دونجا الذي خرج من معسكر الفريق بالأمس نظرا لوفاة والده ، بينما يعود السوري عمر خربين بعد انتهاء الإيقاف.