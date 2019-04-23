"مفاجأة واجتماع طارئ".. أول رد من المصري بعد نقل مباراة الأهلي للمكس

كتب- شريف عادل:

أبدى النادي المصري تحفظه على نقل مباراته أمام الأهلي المقررة، الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ19، لتقام على ملعب المكس، بدلاً من إقامتها على ملعب الجيش بالسويس.

وقال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن اجتماعًا طارئًا سيعقده المجلس، بعد قرار نقل المباراة.

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وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نحن في قمة التعجب بعد قرار نقل المباراة، لأن أمن السويس لم يرفض استضافة المباراة، ولم يطلب نقلها".

ووصف عضو مجلس المصري قرار النقل بالمفاجأة الكبيرة، بسبب عدم اعتراض الأمن على إقامتها بالسويس.

كان اتحاد...