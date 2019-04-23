قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. ارتباك في صفوف بيراميدز

كتب: ضياء السقا

تلقى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، خبرا صادما بوفاة والده، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، في بطولة الدوري.

وقدم تركي آل الشيخ، مالك النادي العزاء في وفاة والد نجم الفريق، قائلا عبر حسابه بالفيس بوك: "أحر التعازي للاعب بيراميدز والمنتخب المصري دونجا لوفاة والده رحمه الله، عظم الله اجرك يا دونجا والبقاء لله".

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وجاء خبر وفاة والد دونجا ليربك حسابات رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، نظرا لاعتماده على اللاعب بشكل أساسي، ومن المرجح أن يتم استبعاده، ليشارك بدلا منه محمد فتحي، بجوار إيرك تراوري.

ويلتقي الزمالك، مع بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 60 نقطة، من 26 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بفارق الأهدف، علما بأن الأخير خاض 28 لقاء، فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ58 نقطة من 26 مواجهة.