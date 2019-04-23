ليفربول يتحرك لضم خليفة صلاح

بدأ نادي ليفربول تحركاته من أجل ضم اللاعب الايفواري الدولي نيكولاس بيبي من صفوف نادي ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويخشى يورغن كلوب مدرب ليفربول من إمكانية رحيل صلاح ليوفنتوس الايطالي مما دفع النادي للتفاوض مع ليل لضم اللاعب. وتشير التقارير أن ليفربول مستعد لدفع 70 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب الشاب في الصيف المقبل. Advertisements ويمتلك اللاعب الفرنسي عقدً ساريًا مع ليل حتى عام 2022. اللاعب صاحب الـ23 عامًا شارك في 36 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 20 هدفًا، وصنع 12 هدفًا. وينوي ليفربول طلب الحصول على 150 مليون يورو للموافقة على رحيل صلاح.

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