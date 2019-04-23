خبر سار لريال مدريد بشأن هدف الصيف

تلقى نادي ريال مدريد خبر سار بشأن اهتمامه بضم الدنماركي الدولي كريستيان ايركسين لاعب توتنهام.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل وهو ما يسهل عملية انضمامه لفريق ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت صحيفة آس أن توتنهام فشل في تمديد عقد اللاعب الذي أخبر ناديه اللندني برغبته التي تتمثل في اللعب في صفوف ريال مدريد.

توتنهام مضطر للاستغناء عن خدمات عدد من لاعبيه في موسم الانتقالات وعلى رأسهم “إريكسن” بسبب الملعب الجديد الذي كلف ادارة السبيرز أكثر من 700 مليون يورو.

وبلغت ديون توتنهام في الوقت الحالي 250 مليون جنيه إسترليني مما سيدفع النادي اللندني للموافقة على بيع اللاعب.