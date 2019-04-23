تشيلسي يستفيد من درس كورتوا في التعامل مع ريال مدريد

رفض نادي تشيلسي بيع لاعبه البلجيكي إيدين هازارد بأقل من 120 مليون يورو في الصيف المقبل. وكان ريال مدريد قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما مقابل 100 مليون يورو. ويرفض تشيلسي بيع اللاعب بسعر منخفض مثلما حدث وباع تيبو كورتوا حارسه في الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو فقط بسبب اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء. وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في الصيف المقبل وهو ما يسهل من مهمة ريال مدريد في تحقيق حلم اللاعب بارتداء قميص النادي.

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