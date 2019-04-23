جوميز يقود الهلال السعودي أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

أعلن زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال السعودى عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء استقلال طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا. طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا. وجاء تشكيل الهلال كالتالى.. في حراسة المرمى: المعيوف Advertisements خط الدفاع: الشهراني ، آل بليهي ، ديجينك ، البريك خط الوسط:الخيبري، العابد ، إدواردو ، جوفينكو خط الهجوم: جوميز

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