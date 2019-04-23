شاهد.. مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا

حرصا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة العين والدحيل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد معقل العين، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين العين والدحيل بهدفين لكل منهما، ويحتل لدحيل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل العين المجموعة برصيد نقطتين في المجموعة الثالثة.
شاهد المباراة..
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