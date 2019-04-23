الكاف يعلن البدء في استخراج تصريحات دخول مباريات أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم بدء استخراج تصاريح ال"id" الخاصة بدخول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. الأمم الأفريقية 2019. ويستمر باب التقدم لاستخراج الـ id حتى الجمعة 31 مايو المقبل . وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً .

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