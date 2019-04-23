شاهد.. مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا

حرصًا من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة النصر السعودي والزوراء العراقي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والزوراء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب كربلاء، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت
وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق النصر بأربعة أهداف مقابل هدف للزوراء، ويدخل الزوراء المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
شاهد المباراة ..
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