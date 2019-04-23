شاهد.. مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية

حرصا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الهلال السوادني والنجم الساحلي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنجم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت بمصر، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر

قناة بي إن سبورت HD 6 المشفرة.

يسعى النجم في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية ليضمن التأهل للدور المقبل، بينما يسعى الهلال للفوز بفارق هدفين بعد هزيمته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شاهد المباراة..