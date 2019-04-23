شاهد.. مباراة الهلال السعودي والاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

حرصا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث لمباراة الهلال السعودي والاستقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسةمساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق سمي اليعقوبي.
ونجح فريق استقلال طهران في الفوز بمباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويتطلع للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، بينما يرغب الهلال في الثأثر من الفريق الإيراني، ويرغب في تعديل النيجة ليعزز صدارته.
ويدخل الهلال المباراة، وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل استقلال طهران المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
شاهد المباراة ..
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