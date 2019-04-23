روقة يغيب عن لقاء إنبي أمام بتروجت

تأكد غياب لاعب وسط إنبي محمد "روقة" عن لقاء بتروجت يوم 2 مايو المقبل في الجولة الـ 31 للدوري الممتاز. الجولة الـ 31 للدوري الممتاز. يأتي غياب روقه لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الجونة الأخير ضمن الجولة 30 للدوري. يذكر أن إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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