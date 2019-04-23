مطيع فخر الدين يمثل مصر فى اجتماع عمومية الاتحاد الأفريقى للجودو

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للجودو برئاسة السيد سيسيكو جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التى أجريت ظهر اليوم بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا والتى تجرى على هامش البطولة الإفريقية للكبار والكاتا والتى تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم 29 من إبريل الجارى ، والتى يشارك فيها منتخبنا بعدد 20 لاعبا ولاعبة بواقع 14 لاعبا فى الجودو و6 لاعبين فى الكاتا .
حضر الجمعية العمومية المهندس مطيع فخر
أضاف المهندس مطيع أن الإجتماع ناقش أيضا رسوم الإتحاد الإفريقي ، والميزانية المقترحة للعام الرياضى 2019 / 2020 ، والتقارير التى قدمها مدراء التحكيم والرياضة والتدريب والتعليم والعلاقات بالاتحاد الإفريقى ، وتم مناقشة التعديلات العامة المقترحة لإضافتها للنظام الأساسى ، كما تم تعيين مدير تسويق باللجنة الإدارية للإتحاد الإفريقى للجودو .
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