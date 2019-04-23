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مطيع فخر الدين يمثل مصر فى اجتماع عمومية الاتحاد الأفريقى للجودو

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للجودو برئاسة السيد سيسيكو جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التى أجريت ظهر اليوم بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا والتى تجرى على هامش البطولة الإفريقية للكبار والكاتا والتى تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم 29 من إبريل الجارى ، والتى يشارك فيها منتخبنا بعدد 20 لاعبا ولاعبة بواقع 14 لاعبا فى الجودو و6 لاعبين فى الكاتا .
حضر الجمعية العمومية المهندس مطيع فخر

الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للجودو ورئيس الإتحاد الإفريقي للسومو ، الذى أكد أن الجمعية قامت بمناقشة جدول الأعمال الذى تضمن كلمة الترحيب بأعضاء المجلس والتى القاها السيد سيسيكو رئيس الإتحاد الإفريقى للجودو ، ثم افتتاح الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى، والتصديق على أجندة جمعية الاتحاد الإفريقي للجودو لعام 2019
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، والتصديق على الاجتماع السابق الذى عقد عام 2017 بالعاصمة المجرية بودابست، ومناقشة التقارير التى قدمها كل من رئيس الإتحاد الإفريقي للجودو ، والأمين العام ، وأمين الصندوق ، وتقرير الحساب الرسمى للاتحاد .
أضاف المهندس مطيع أن الإجتماع ناقش أيضا رسوم الإتحاد الإفريقي ، والميزانية المقترحة للعام الرياضى 2019 / 2020 ، والتقارير التى قدمها مدراء التحكيم والرياضة والتدريب والتعليم والعلاقات بالاتحاد الإفريقى ، وتم مناقشة التعديلات العامة المقترحة لإضافتها للنظام الأساسى ، كما تم تعيين مدير تسويق باللجنة الإدارية للإتحاد الإفريقى للجودو .
 
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