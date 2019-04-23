دينا مشرف تتأهل لدور الـ64 في بطولة العالم لتنس الطاولة

نجت المصرية دينا مشرف في تحويل تأخرها بنتيجة 3/0 أمام الهندية ارشانا جيريش إلى 4/3 في إطار مباريات الدور ١٢٨ في فردي السيدات ب وتأهلت إلى دور الـ64 في بطولة العالم لتنس ١٢٨ في فردي السيدات ب وتأهلت إلى دور الـ64 في بطولة العالم لتنسالطاولة. بينما فشلت المصرية ريم العراقي في التأهل لدور الـ64 عقب الخسارة أمام الأوكرانية جنى جابونوفا بنتيجة 4/0 في فردي السيدات ضمن منافسات الجولة 128 من البطولة.

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