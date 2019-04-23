رياضة | جلسة حاسمة في كوكاكولا لوضع خطة الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة حاسمة في كوكاكولا لوضع خطة الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد غد الاربعاء المهندس مجدى إسماعيل رئيس نادى كوكاكولا جلسة ودية مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الاول من اجل مناقشة ملف الاستعداد للموسم الجديد

وقرر رئيس النادى عقد جلسة مع المدير الفنى عقب نهاية الموسم المنقضى مباشرا لحسم العديد من الملفات المهمة أبرزها الحديث عن اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بالاضافة الى الاحتياجات التى يحتاجها المدير الفنى استعداد للموسم الجديد.

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وقاد تامر مصطفى كوكاكولا للحصول على المركز الخامس فى جدول المجموعة الثانية برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن اف سى مصر المتأهل للدورى الممتاز وكان الفريق قاب قوسين او ادنى من التأهل للدورى الممتاز لولا سوء التوفيق فى عددا من المباريات .

وخاض الفريق مباراة ودية السبت الماضى امام المصرى الذى يستعد لملاقاة الاهلى الخميس المقبل وخسرها كوكاكولا بهدفين لهدف

وكان مجلس ادارة كوكاكولا قد قرر فى وقت سابق انشاء أكاديميات خاصة بالنادى فى جميع محافظات مصر من الصعيد لبحرى من أجل البحث عن المواهب والتى سيتم تطعيم فرق الناشئين والفريق الأول بها.