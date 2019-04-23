شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: جيل الشباب يواجه مخاطر وتحديات على رأسها الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن سعادة مصر في استضافة وزراء الشباب والرياضة العرب واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم.

وأشار صبحي، في تصريح صحفي، عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية منذ قليل، أن اللقاء شهد الحديث عن دور وزراء الشباب والرياضة في ظل الرؤى المختلفة، ودور الشباب في النهوض بالوطن العربي.

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وتابع إنه خلال الاحتفال بفترة القاهرة عاصمة للشباب العربي نفذ نحو 26 برنامجا تستهدف كل فئات الشباب في العالم العربي، معربا عن أمله أن يستكمل هذا الجهد من الخلال النسخ المستقبلية لفعاليات عواصم الشباب العربي.

وأشار إلى أن هذا العام كان هناك عدة قرارات منها المؤتمرات والمنتديات الشبابية التي وزرعت على العالم العربي ككل، مضيفا أن مصر نالت إشادة واستحسان الجميع نتيجة لدورها التي قامت به.

وأوضح صبحي أن جيل الشباب يواجه مخاطر وتحديات تستهدف الوصول إليه بطريق سهل، وهو الإنترنت، مشيرا إلى أن هناك محاولة للسيطرة على أفكار الشباب العربي من خلال أفكار وشائعات كاذبة، وأن الشباب العربي يمتلك ضميرا وطنيا ولن يستمع للشائعات، مشيرا إلى أن الفعاليات الشبابية التي تمت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي عبرت عن اهتمام القيادة السياسية، بالشباب باعتبارهم مستقبل الوطن ودرعه.