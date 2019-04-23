شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي قبل لقاء بيراميدز: جسدي في تونس وقلبي معاكم يا رجال الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه فرجاني ساسي، نجم فريق الزمالك والمنتخب التونسي، رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة بيراميدز المقررة مساء اليوم.

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ونشر «ساسي» تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، كتب فيها: «جسدى في تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك».

وتشهد مسابقة الدورى الممتاز في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، مرحلة جديدة من المنافسة على لقب البطولة بين الزمالك متصدر جدول المسابقة برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يقبع في المركز الثانى بنفس الرصيد.

ويغيب ساسي عن اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها أمام حسنية أغادير في الكأس الكونفيدرالية، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القدم.

جسدى في تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك ❤

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