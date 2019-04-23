شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الاتحاد السكندرى فى مكان لا يليق بأدائه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، إن فريقه يقدم مستويات كبيرة لكن النتائج لا تخدمه ويواجه سوء حظ غريب فى مباريات الدورى المصرى.

وتابع صلاح الدين فى تصريحات إذاعية مع حازم إمام: "الاتحاد فريق غير محظوظ الجميع يشيد بالمستوى والأداء لكن النتائج دائمًا تأتى عكسية بدليل هزائم فى الوقت القاتل من الأهلى وبيراميدز وهزيمة صادمة من بتروجت".

وأكد مدير الكرة بزعيم الثغر: "ننتظر مواجهة قوية أمام النجوم بمدربهم الجديد رمضان السيد ونسعى للفوز للقفز إلى المركز الثامن بجدول الترتيب".

وتمنى وليد صلاح الدين تحديد مواعيد مباريات كأس مصر المتبقية، خاصة أن الاتحاد قريب من مواجهة الإسماعيلى فى نصف نهائى الكأس، ويأمل فى تحديد باقى المباريات للتمسك بحظوظ المشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل.

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