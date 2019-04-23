شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. أيمن يونس يصف اللقاء بـ"تمساح ضد ثعلب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز صعبة جدا على كلا الفريقين وخاصة بيراميدز، لأنها ستحسم مصيره على المنافسة بشكل كبير.

الزمالك ضد بيراميدز .. لقاء التمساح والثعلب

كما وصف يونس اللقاء بـ مواجهة "تمساح ضد ثعلب"، مشيرا إلى أنه يقصد أن التمساح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، والثعلب هو الأرجنتينى رامون دياز مدرب بيراميدز.

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وتابع يونس فى تصريح لـ"سوبركروة" أن هذه المباراة مفتوحة بين كلا الفريقين، مؤكدا أن منطقة منتصف الملعب هى التى ستصنع الفارق فى ظل تواجد العقل المدبر لبيراميدز عبد الله السعيد وثنائى الزمالك، محمد إبراهيم ويوسف أوباما.

وقال يونس أن عمق فريق الزمالك يتميز بقوة عن بيراميدز الذى يتميز هو الآخر بقوة الأطراف.