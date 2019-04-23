شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. حازم إمام يكشف بديل ساسى فى التشكيل الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز موقعة نارية

مع اقتراب موعد انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز، توقع حازم إمام نجم القلعة البيضاء السابق أن يدفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض بمحمد إبراهيم فى وسط الملعب، بجوار طارق حامد فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.





Advertisements

الزمالك ضد بيراميدز فى عيون الثعلب



وقال حازم إمام قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز خلال تصريحات إذاعية لبرنامجه وان تو بإذاعة أون سبورت: "أتوقع أن يكون محمد إبراهيم هو البديل الأول لساسى فى مباراة الزمالك وبيراميدز على أن يكون أوباما خيارًا ثانيًا".

الزمالك وبيراميدز

وتابع حازم إمام أن الفكر الكروى لجروس يمنعه من الدفع بالمتألق أحمد سيد زيزو فى وسط الملعب، لأنه يحتاجه فى مركز الجناح، مؤكدًا أن المباراة ستكون مثيرة ولن تحسم سوى فى اللحظات الأخيرة.

مباراة الزمالك وبيراميدز بالدور الأول

ووجه الثعلب رسالة لجماهير الكرة المصرية مفادها أن تشجيع الجمهور لفريق لا يرتبط بعدد البطولات ضاربًا مثال بنادى ليفربول الذى يحظى بشعبية طاغية رغم أنه لم يتوج بالدورى منذ موسم 1992.