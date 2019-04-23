شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة المصرى لمواجهة الأهلى الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، والذى سيبدأ بالإسكندرية مساء اليوم، استعداداً للمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر للدورى، والتى تجمعه بنظيره الأهلى والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

وتضم القائمة 22 لاعباً هم: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى.

أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقى، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع.

عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سينبورى، اسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، الناشئ مصطفى أيمن لخط الوسط.

Advertisements

محمود وادى، أوستين أموتو لخط الهجوم.

كان الفريق قد أدى قبل قليل مرانه الأساسى استعداداً للمباراة، وهو المران الذى ركز فيه الكابتن ايهاب جلال على تطبيق العديد من الجمل الخططية التى تدرب الفريق عليها كثيرا خلال التدريبات الماضية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين.