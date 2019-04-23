شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: النجوم يخسر النقاط بشكل درامى ونتمسك بالفرصة المستحيلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أنه لم يحمل مؤمن سليمان المدير الفنى السابق للفريق مسئولية الهزائم وخسارة النقاط فى الفترة الأخيرة، قائلًا: "موقفنا صعب جدًا وحصلت على وعد من رمضان السيد المدرب الجديد بالقتال على أمل البقاء فى الدورى".

وقال الطويلة فى تصريحات إذاعية مع حازم إمام: "لدينا خمس مباريات مصيرية منها الأهلي وبيراميدز، لكننا نتمسك بحصد 15 نقطة لنتمكن من البقاء، ونأمل فى تكرار مفاجآت على غرار هزيمة الاتحاد والزمالك فى الدور الأول".

وتابع الطويلة: "الأخطاء فى الفترة الأخيرة يتحملها مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبون، لكن الفوارق الفنية بين جميع اللاعبين فى منتصف ومؤخرة الدورى متقاربة بشكل كبير، ويمكننا الانتفاضة وتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من عمر الدورى والبقاء بين الكبار.

وكشف الطويلة عن إيقاف لاعب النجوم عمرو عماد لنهاية الموسم لأنه – حسب تصريحات رئيس النادى - ارتكب خطأ لا يغتفر بعدما سب الحكم وعرض نفسه للإيقاف، والفريق فى أمس الحاجة لجميع اللاعبين.