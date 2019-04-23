شكرا لقرائتكم حازم إمام: بيراميدز أفضل فريق بالدورى.. وهذه النتيجة تخدم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، إن مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، واحدة من أفضل المباريات فى الدورى المصرى.

وأكد حازم فى تصريحات إذاعية، أن بيراميدز هو أفضل فريق يقدم كرة قدم بين فرق الدورى، موضحاً أنه فريق يلعب كرة هجومية بدليل أنه لم يتعادل سوى مباراة واحدة سلبياً فى الدور الأول كما يملك لاعبين من الطراز الفريد.

وتوقع نجم الزمالك السابق أن الأهلى يتمنى تعادل الفريقين، لأنها النتيجة تخدم مصلحته ووضعه بجدول الترتيب، موضحًا أن المباراة ستكون مثيرة كرويًا.

وتابع إمام أن بيراميدز نجح فى وضع اسمه بين الكبار بفضل النجوم، التى تعاقد معها الفريق، بدليل أن الجميع بات ينتظر مبارياته لأنها تحمل معها الإثارة والمتعة والأهداف.