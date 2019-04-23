شكرا لقرائتكم "دبليو دبليو إي" تقترب من تنظيم حدث كبير في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخطط شركة "دبليو دبليو إي" في إلغاء عرض "باكلاش" الذي كان مجدولًا للعرض في 16 من يونيو في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لصالح حدث كبير آخر في سيقام في السعودية.

وبحسب ما جاء في موقع "The Wrestling Observer Newsletter " يوم الأحد، فإن شركة "دبليو دبليو إي" للمصارعة الدولية تخطط لتنظيم حدثٍ رياضي كبير في السعودية في السابع من يونيو ،ولا ترغب الشركة في تنظيم حدثين رئيسيين خلال أسبوعٍ واحد.

وذكر موقع "Fightful " أن العرض المزمع إقامته في السعودية تمت جدولته ليقام في الثالث من مايو.

Advertisements

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس 2018 أنها توصلت إلى صفقة مع السعودية مدتها 10 سنوات، ومن المرجح أن يكون للحدث السعودي الأسبقية على أيٍّ من العروض المدفوعة شهريًا، ما لم يكن ذلك العرض هو أحد عروض دبليو دبليو إي الأربعة الكبرى وهي" Royal Rumble و WrestleMania و SummerSlam و Survivor Series".

وجاءت منافسات دبليو دبليو إي "أعظم رويال رامبل" التي تعتبر أولى الأحداث الرياضية للشركة في اتفاقيتها مع السعودية، بعد أقل من شهرٍ واحد على منافسات" WrestleMania 34" في أبريل من 2018، خاصة وأن منافسات "أعظم رويال رامبل" كانت تشتمل على الكثير من إعادة المباريات لمنافسات WrestleMania، فقد تسببت هذه الخطوة بإنهاك مبيعات عروض دبليو دبليو إي المدفوعة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية احتضنت أعظم رويال رامبل و كراون جول في 2018، ونجحت شركة "دبليو دبليو إي" خلال العرضين في تحقيق نجاحات واسعة تسجل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.