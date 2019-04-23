شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يجهز بدلاء الطلائع فى ودية الحدود استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش على تجربة لاعبيه البدلاء فى ودية حرس الحدود المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويستعد الطلائع لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، وخسر الطلائع من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى.

ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.