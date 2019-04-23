شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صدام الزمالك وبيراميدز فى قمة فك الاشتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره بيراميدز على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ونستعرض فى التقرير التالى كل الأسئلة التى تدور حول المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

متى تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز؟

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم نقلها عبر قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.

ما موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول ترتيب الدورى؟

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.

وما نتيجة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز؟

لقاء الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق لذلك ستكون قمة فك اشتباك صدارة الدورى اليوم بمثابة مواجهة هامة لكل فريق من أجل إثبات تفوقه على الآخر.

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من العائدين للزمالك أمام بيراميدز والغيابات؟

من المقرر أن تشهد المباراة عودة الدولى التونسى حمدى النقاز، بعد غيابه للإيقاف عن مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلى، بجانب عودة محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه ايضًا، فيما يعانى الزمالك من غياب المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى الركبة وعدم اتمام جاهزيته لخوض مباراة بيراميدز، لذا سيدفع السويسرى جروس بعمر السعيد فى التشكيلة الأساسية للأبيض، لاسيما بعدما ظهر بشكل مميز خلال مشاركته فى مباراة الدراويش الأخيرة واستطاعته إحراز هدف الزمالك الأول وصناعته للهدف الثانى الذى أحرزه يوسف أوباما.

كما يعانى الزمالك من استمرار غياب نجمه التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يفتقد الأبيض لمدة شهرين بجانب استمرار غياب كلا من مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة وكذلك المغربى حميد أحداد لنفس السبب.

وما التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز؟

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامها إبراهيم ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

ومن العائدين لبيراميدز والغائبين؟

بينما يستعيد فريق بيراميدز أمام الزمالك، خدمات السورى عمر خربين، مهاجم الفريق، الذى غاب عن المباراة الماضية أمام الأهلى، لتعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، كما سيحرص دياز على استغلال العناصر المميزة بالفريق والمتمثلة فى تحركات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، ومهارات البرازيلى كينو، للاستفادة منهما فى الضغط على دفاعات الأبيض واستغلال المساحات لحسم المباراة مبكرًا، كما من الممكن أن يُعيد المدير الفنى الأرجنتينى علي جبر، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسى لبيراميدز أمام الزمالك، بعدما أبقى عليه على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى الماضية، وذلك لتعويض غياب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية ليتأكد غيابه عن الفريق.