شكرا لقرائتكم خبر عن "ارقص يا حضرى".. حوار طريف بين السد العالى وابنته عبر "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار طريف بين عصام الحضرى حارس مرمى نادى النجوم وابنته شايان من خلال فيديو تم تسجيله بتطبيق "تيك توك"، حيث قال عصام الحضرى لابنته: "شيونة بتحبى بابا أد أيه؟" لترد عليه: "أد البحر وسمكاته"، وسألها الحضرى: "بابا بيلعب إيه؟"، لترد عليه: بيعلب كورة، وعاد ليسألها: "بيقف إيه؟"، وردت شايان: "جون".

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وسأل الحضرى ابنته: "بيعرف يقف ولا مبيعرفش يقف؟"، فردت شايان: "بيعرف يقف بس بيقع"، وسألها الحضرى مرة أخرى: "الناس بتقول لبابا إيه فى الشارع؟.. فردت شايان: "السد العالى"، وسألها الحضرى: "إيه تانى؟، وردت شايان: "ارقص ياحضرى" وهى تحرك أيديها، ليحصل منها على قبلة فى نهاية الفيديو.

وكان عصام الحضرى حارس مرمى فريق نجوم إف سى، أشعة على عضلة القدم الأمامية للاطمئنان على تطورات شفاء الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المصرى البورسعيدى بالجولة 23 بالدورى، وأدت لغيابه عن مواجهات فريقه الماضية، ويستعد فريق النجوم لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.