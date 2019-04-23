شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحشد 22 لاعبا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، والذى سيبدأ بالإسكندرية مساء اليوم استعداداً للمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر للدورى، والتى تجمعه بنظيره الأهلى، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

وتضم القائمة 22 لاعباً هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد شوشة ، محمود حمد ، اسلام أبو سليمة ، مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، الناشئ مصطفى أيمن لخط الوسط، محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

كان الفريق قد أدى، قبل قليل، مرانه الأساسى استعداداً للمباراة وهو المران الذى ركز فيه الكابتن إيهاب جلال على تطبيق العديد من الجمل الخططية التى تدرب الفريق عليها كثيرا خلال التدريبات الماضية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين.