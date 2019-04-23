حازم إمام يكشف النتيجة التى يحلم بها الأهلاوية لمباراة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق أن نتيجة التعادل هى الأمنية التى يحلم بها الأهلاوية لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، والتى تعد واحدة من أفضل المباريات فى الدورى المصرى على حد وصفه.
وقال حازم فى تصريحات إذاعية إن بيراميدز هو أفضل فريق يقدم كرة قدم بين فرق الدورى، موضحاً أنه فريق يلعب كرة هجومية بدليل أنه لم يتعادل سوى مباراة واحدة سلبياً فى الدور الأول كما يملك لاعبين من الطراز الفريد.
وتوقع نجم الزمالك السابق أن الأهلى يتمنى تعادل الفريقين لأنها النتيجة التى تخدم مصلحته ووضعه بجدول الترتيب، موضحًا أن المباراة ستكون مثيرة كرويًا.
وتابع إمام أن بيراميدز نجح فى وضع اسمه بين الكبار بفضل النجوم التى تعاقد معها الفريق بدليل أن الجميع بات ينتظر مبارياته لأنها تحمل معها الإثارة والمتعة والأهداف.
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