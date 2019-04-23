شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الزمالك وبيراميدز المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاق الدورى المصرى المواجهة المرتقبة بين فريقى الزمالك وبيراميدز المحدد لها الثامنة مساء فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 على ملعب استاد الدفاع الجورى بالتجمع الخامس.

يدخل الفريقان المباراة فى المركزين الأول والثانى للدورى برصيد 60 نقطة، وإن كان الزمالك صاحب الصدارة بفارق الأهداف عن بيراميدز، وإن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الفريق الأبيض.

ويرصد، الخليج 365، تشكيل مباراة الزمالك وبيراميدز :-

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وفى الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز زيزو واحمد سيد زيزو وكهربا وفى الهجوم أوباما وعمر السعيد.

Advertisements

ويغيب عن صفوف الزمالك حازم إمام وخالد بوطيب وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإصابة ، بينما يعود التونسى حمدى النقاز بعد انتهاء إيقافه.

تشكيل بيراميدز

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال رجب بكار وعلى جبر وعمر الميدانى وعمر جابر، وفى الوسط إيريك تراورى ومحمد فتحى وكينو وعبد الله السعيد وفى الهجوم محمد فاروق وعمر خربين.

ويغيب عن صفوف بيراميدز فى لقاء اليوم أحمد أيمن منصور لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير لفريقه أمام الأهلى، ونبيل دونجا الذى خرج من معسكر الفريق بالأمس نظرا لوفاة والده ، بينما يعود السورى عمر خربين بعد انتهاء الإيقاف.

طاقم التحكيم

يدير مباراة الزمالك وبيراميدز طاقم حكام نرويجى يتكون من هوبر نيلسين حكم ساحة، نوم جرونفيك مساعد، جير اساكس مساعد، كريستوفر هاجلس رابع.