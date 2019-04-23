شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: سأحدد موقفى من البقاء بالترسانة بعد جلسة رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة أنه سيحدد موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل عقب الجلسة التى سيعقدها مع طارق سعيد حسانين رئيس النادى نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف كشرى أن انشغال رئيس النادى بالاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الأيام الثلاثة الماضية كان سببا وراء تأجيل الجلسة التى سيقوم خلالها بعرض التقرير الفنى للفريق خلال الموسم المنقضى، وشرح الأسباب الحقيقية وراء الفشل فى الصعود للدورى بالرغم من توافر الإمكانيات المادية والبشرية.

وكشف أحمد كشرى أنه سيعرض بشفافية كاملة كل الأسباب التى أدت لعرقلة مسيرة الفريق بالدورى فى الأسابيع الأخيرة وكلفته البقاء بدورى القسم الثانى على الرغم من ظهور الترسانة بشكل جيد خلال مباريات الدور الأول.

يذكر أن هناك حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة الترسانة بشأن مستقبل أحمد كشرى مع الفريق، حيث يرى البعض ضرورة الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق فى الموسم المنقضى، وضرورة التعاقد مع مدير فنى جديد، فى الوقت الذى ينادى فيه اتجاه آخر بضرورة استمرار المدير الفنى الحالى لاستكمال عمله، خاصة أن الفريق ظهر فى الموسم الماضى بشكل جيد، إلا أنه غاب عنه التوفيق فى اللقاءات الأخيرة فقط التى أدت لضياع حلم الصعود.