شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام أهل القمة.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلى والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جولة جديدة من الصراع على حسم لقب بطولة الدورى الممتاز تنطلق اليوم حينما يستدرج بيراميدز منافسه الزمالك على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة، ويستكمل الصراع مع دقات الثامنة مساء الخميس المقبل حينما يستضيف الأهلى منافسه المصرى البورسعيدى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع التاسع عشر للدورى.

وفى ظل فارق النقاط الضيئل بين أهل القمة الزمالك وبيراميدز والأهلى نرصد موقف الثلاث فرق فى جدول الدورى والمباريات المتبقية لكل منهما فى مشوار حسم اللقب الذى يشهد صراعاً نارياً غاب عن منافسات المسابقة المحلية منذ فترة طويلة.

أولا .. الزمالك

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

المباريات المتبقية بيراميدز والإسماعيلى ووادى دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى والداخلية والجونة والأهلى.

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ثانياً .. بيراميدز

يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 60 نقطة ويبتعد عن صدارة الدورى بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

المباريات المتبقية الزمالك والمصرى ومصر المقاصة ووادى دجلة والنجوم وحرس الحدود.

ثالثاً .. الأهلى

يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة ( 18 انتصاراً – 4 تعادلات – 4 هزائم) ، سجل 42 هدفاغ واستقبل شباكه 17 هدفاً.

المباريات المتبقية المصرى والإسماعيلى والنجوم وإنبى وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك.