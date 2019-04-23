شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بيراميدز.. جروس لا يعرف طريق الفوز على رامون دياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك اختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء حينما يقود فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ولن تكون مهمة جروس متصدر الدورى مع الزمالك سهلة الليلة لاسيما أنه يواجه بيراميدز تحت قيادة الارجنتينى رامون دياز دائم التفوق عليه، لكن بعيداً عن الدورى المصرى.

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حيث التقى جروس مع دياز فى ثلاث مواجهات سابقة حينما كان الأول مديراً فنياً لأهلى جدة السعودى والثانى مديراً فنياً للهلال السعودى، جروس الأهلاوى لم يتمكن من تحقيق أى فوز فى مواجهة دياز الذى حقق فوزين وتعادل أمام مدرب أهلى جدة السعودى وقتها، حيث فاز مدرب بيراميدز الحالى فى المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف وفى اللقاء الثانى كان التعادل السلبى شعار المدربان وفى المواجهة الأخيرة فاز دياز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخطف بطولة الكأس السعودية.

ويعيش بيراميدز، فترة معنوية رائعة بعدما حقق أفضل نتائجه هذا الموسم بالدوري مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وحصد 5 انتصارات متتالية بعد الفوز على المقاولون وبتروجيت والإسماعيلي والاتحاد والأهلي، ليقدم انطلاقة رائعة نحو حلم التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه.