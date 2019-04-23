شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرسول يدعم دفاعات بتروجت قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد عبد الرسول مدافع بتروجت إلى صفوف فريقه استعدادا لمواجهة إنبى فى ديربى البترول المحدد له فى الأول من مايو المقبل، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

كان عبد الرسول قد غاب عن مباراة فريقه الماضية أمام النجوم بسبب حصوله على 3 إنذارات .

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ويعول محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى كثيرا على عبد الرسول فى قيادة الخط الخلفى بالإضافة للتقدم فى الهجمات المرتدة والكرات الثابتة .

ويحتل بتروجت المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة ويحتاج لنقطة وحيدة من مبارياته المقبلة لضمان البقاء بالدورى .