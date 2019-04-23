اتحاد الكرة يقرر إلغاء اجتماعه غدا بسبب سفر الأعضاء للخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إلغاء اجتماعه الذى كان من المقرر عقده غدا الأربعاء بمقر الجبلاية فى الجزيرة. واتفق أعضاء اتحاد الكرة على عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم، وتقرر إلغاء جلسة الغد لارتباط أكثر من عضو بالسفر للخارج. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن اليوم نقل مباراة الأهلى والمصرى إلى استاد المكس.

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