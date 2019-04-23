Live رابط مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر يلا شوت كورة ستار kora star| الاسطورة بث مباشر النصر...

مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر يلا شوت الجديد الأسطورة بث مباشر النصر والزوراء kora online كورة ستار رابط مباراة النصر يوتيوب بجودة مختلفة، يحل نادي النصر السعودي ضيفا على الأراضي العراقية حين يلتقي مساء اليوم مع فريق الزوراء لحساب الجولة الرابعة من البطولة القارية دوري ابطال اسيا 2019 والتي تنتهي في نوفمبر، وتمثل المباراة صراعا كبيرا على الثلاث نقاط الفاصلة في مشوار الفريقين لاسيما النصر الذي يحل رابعا في هذه المجموعة وفي جعبته ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد.

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رابط مشاهدة مباراة النصر والزوراء العراقي بث مباشر يلا شوت plus كورة اون لاين بث مباشر النصر والزوراء اليوم كورة لايف كورة ستار، وتقام مباراة اليوم على ملعب كربلاء حيث تُذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت بتعليق الجزائري المتميز حفيظ دراجي وعلى قناة الاتحاد الآسيوي للقاطنين داخل المملكة فقط بتعليق فهد العتيبي، يذكر أن النصر قد بدأ مبارياته بخسارة أمام الوصل الاماراتي ثم هزيمة أخرى أمام ذوب آهن واستطاع التفوق على الزوراء في مباراة الجولة السابقة والتي أقيمت على أرضه.

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النصر بث مباشر اليوم، بث مباشر مباراة النصر والزوراء كورة ستار يلا شوت yalla shoot رابط مباراة النصر مباشر يوتيوب بدون تقطيع جودة للجوال، وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أكد لاعب الزوراء أحمد الفاضل أن شعار فريقه في المبارة هو تحقيق الانتصار، فالفريق يسعى لتعويض الهزيمة التي تلقاها في الأراضي السعودية برباعية، وأيضا لتعويض الاخفاق المحلي ودعا الفاضل جميع الجماهير لمساندة الفريق من الملعب لحسم الثلاث نقاط والاحتفال باقتراب التأهل.

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