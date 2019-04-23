يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاستقلال بث مباشر yalla shoot الاسطورة تابع لايف مباراة الهلال...

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاستقلال طهران بث مباشر livehd7 الاسطورة يوتيوب، يستضيف ستاد محمد بن زايد المتواجد بأبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية اليوم لقاء الهلال واستقلال طهران الايراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أسيا لكرة القدم، ويسعى الموج الأزرق خلال تلك المواجهة إلى الوصول للنقطة التاسعة وتأكيد الصدارة في ظل المنافسة الصعبة مع الفرق الآخرى، وسنوفر لكم رابط يلا شوت الهلال واستقلال طهران بدون تقطيع تابع لايف كورة ستار قبل انطلاق اللقاء المرتقب مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال والاستقلال بث مباشر يلا شوت، بعد مرور ثلاث جولات من المجموعة يتصدر الزعيم السعودي جدول الترتيب بعدما جمع 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، فيما يأتي الدحيل القطري واستقلال طهران الايراني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 4 نقاط، أما العين الاماراتي فإنه يتذيل الترتيب بنقطتين فقط، وسيبدأ مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم yalla shoot في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت الرياض، وستكون المواجهة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة Bein sport hd3 بالتعليق العربي.

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مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر الاسطورة، ويأمل لاعبي الهلال في مصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد خسارتهم للقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي في المباراة النهائية، وأيضاً سيخوضوا اللقاء للثأر من فريق الاستقلال الذي تغلب عليهم بهدفين لهدف ذهاباً، وننقل النقل الحي مشاهدة الهلال واستقلال طهران مباشر بين سبورت.

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