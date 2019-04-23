رابط مشاهدة مباراة الهلال واستقلال بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة ستار الاسطورة بث مباشر الهلال...

مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot اليوم كورة ستار بث مباشر الهلال والاستقلال مباشر كورة أون لاين يوتيوب live بدون تقطيع، يحل نادي استقلال طهران الايراني ضيفا على نادي الهلال السعودي في مباراة تبدو كنسخة من سابقتها والتي أقيمت منذ اسبوعين في الامارات ولكن على صعيد النتيجة؛ فالأمر متروك لما سيقدمه الفريقان، فالهلال يدخل المباراة وهو على المركز الأول رغم خسارته من الاستقلال في المباراة الماضية.

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بث مباشر مباراة الهلال واستقلال طهران ايران يلا شوت الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال livehd7 كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر كورة ستار، وأكد حارس مرمى فريق الهلال “محمد الواكد” أن لاعبي فريقه قد تعاهدوا على العودة لأرض الوطن بنتيجة ايجابية فهم يرغبون بشدة في حصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز، وأكد أنه يعلم جيدا حجم المنافس وقوته فقد استطاعوا تحقيق الفوز على الزعيم بهدفين لهدف واحد منذ عدة أيام.

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مباراة الهلال واستقلال ايران مباشر يلا شوت، بث مباشر الهلال واستقلال طهران كورة ستار kora star كورة أون لاين الهلال بث مباشر، وعلى صعيد الادارة الفنية تحدث ماميتش مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي موضحا أن استعدادت فريقه لتلك المواجهة تختلف عن المباراة السابقة، ومن ضمن ذلك قام الفريق بآداء حصتين في التدريب بعد مباراة النجم الخميس الماضي، وأكد أن الفريق جاهز للعودة لمشوار الانتصارات والآداء الجيد، يذكر ان الهلال يعاني من انضغاط المباريات في الفترة الأخيرة.

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سيتم اضافة البث قبل بداية اللقاء

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