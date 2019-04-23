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تعديل في مواجهة الأهلي مع المصري في الدوري

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كتب: ضياء السقا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة الأهلي مع المصري المؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز، إلى ستاد حرس الحدود بالمكس، في موعدها المقرر الخميس 25 إبريل، في الثامنة مساءً بدون جمهور.

وذكر الموقع الرسمي للجبلاية أن قرار نقل المباراة جاء لعدم ورورد الموافقات الأمنية لإقامتها بستاد السويس.

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كما تم إبلاغ نادي طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلي يوم 1 مايو ضمن الجولة 31 لعدم موافقة الأمن أيضا على اقامته بالسويس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 58 نقطة، متأخرا عن الزمالك وبيراميدز بنقطتين.

 

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