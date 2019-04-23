انت الان تتابع مدرب صنداونز: مازلنا نعاني من جراح الحرب أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الأهلى وصن داونز

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر رغم الفوز على نظيره صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بعدما تلقى الأحمر خسارة قاسية، بخماسية نظيفة، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، ووصف موسيماني لقاء الأهلي بالحرب، وذلك وفقًا لتصريحات لصحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية.

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وقال: «مازلنا نعانى من الجراح التي حدثت في معركتنا مع القلعة الحمراء خلال مباراتي الذهاب والإياب.. لدينا الكثير من الإصابات التي نعاني منها في الوقت الحالي بسبب المباراتين، لأنه كانت هناك التحامات كثيرة بين اللاعبين». وأضاف: «اليوم مجبرون على إجراء الكثير من التغييرات في الفريق بسبب