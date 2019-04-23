الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الزمالك ضد بيراميدز

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الزمالك وبيراميدز Advertisements

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره الزمالك، على استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، في المقابل يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60

موعد مباراة بيراميدز والزمالك تبدأ مواجهة بيراميدز والزمالك لحساب الجولة 26 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء. القناة الناقلة لبيراميدز والزمالك تنقل مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة «أون سبورت». حكم المباراة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم