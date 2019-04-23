الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الزمالك ضد بيراميدز

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الزمالك وبيراميدز
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره الزمالك، على استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، في المقابل يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60
موعد مباراة بيراميدز والزمالك تبدأ مواجهة بيراميدز والزمالك لحساب الجولة 26 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء. القناة الناقلة لبيراميدز والزمالك تنقل مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة «أون سبورت». حكم المباراة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم
تبدأ مواجهة بيراميدز والزمالك لحساب الجولة 26 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
القناة الناقلة لبيراميدز والزمالكتنقل مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة «أون سبورت».
حكم المباراةأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، أن مباراة الفريقين يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا.
وأدار الحكم النرويجى في الموسم الجاري مباراتين في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بين رين الفرنسي ويابلونك التشيكي، ولودوجوريتس البلغاري ولارناكا القبرصي، كما أدار عددا من المباريات لمنتخبات الشباب أهمها روسيا وقبرص تحت 19 عامًا.
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