انت الان تتابع سولسكاير يحذر لاعبيه من عنف مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
أولي جونار سولسكاير
حذر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير لاعبيه من الهجوم الشديد المتوقع من قبل مانشستر سيتي، عندما يستقبله مانشستر يونايتد غدًا الأربعاء في قمة مباريات الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، وقال سولسكاير: "علينا الاستعداد للتعرض لضغط كبير وجودة كبيرة من لاعبي السيتي عند الاستحواذ على الكرة، وعند استخلاص الكرة علينا الاستعداد للعنف المنتظر من جهتهم، حيث سيفعلون كل شيء لاستعادة الكرة من جديد، ولن يمنحونا الفرصة للعب على الهجمات المرتدة بسهولة، وستكون هناك الكثير من الأخطاء والتعامل بعنف من جانبهم لتعطيلنا بدون شك".
وأضاف سولسكاير: "أرغب في قلب الأمور بعد خسارتنا الأخيرة أمام إيفرتون، أنا أثق في الفريق ونحن جميعًا على استعداد للتحدي المقبل، أعرف أن التحدي كبير، ولكن هذا ما أتيت من أجله". وواصل النرويجي: "أرغب في التفكير في الصيف، ولكني أحب اللاعبين الحاليين، نعم أرغب في مساعدتهم، ولكن أنا هنا لمساعدة النادي، وسأضع
وواصل النرويجي: "أرغب في التفكير في الصيف، ولكني أحب اللاعبين الحاليين، نعم أرغب في مساعدتهم، ولكن أنا هنا لمساعدة النادي، وسأضع كل جهدي لتقديم كل ما هو جيد لهذا النادي".
وتابع: "هذا ليس وقت إحداث تغيير كبير في الميركاتو، حيث أبلينا البلاء الخسن في آخر 18 مباراة، ولا يتفوق علينا في تلك الفترة سوى مانشستر سيتي وليفربول وهو أمر جيد، خاصة أننا كنا في وضع صعب للغاية قبلها، ومن ثم أظهر اللاعبون الحمض النووي للفريق، ولكن مع ذلك نحتاج إلى التدعيمات وبيع بعض اللاعبين".
واستكمل: "اللاعبون يشعرون بالآلم من مباراة إيفرتون، وتعد مباراة مانشستر سيتي فرصة مثالية للرد".
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