انت الان تتابع 5 معلومات لا تعرفها عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الزمالك وبيراميدز
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث يدير اللقاء طاقم تحكيم نرويجي يتكون من همبر نلسون حكم ساحة، ويعاونه كل من جرونفيك مساعدًا أول، وأساكس مساعدًا ثانيًا، وكريستوفر حكمًا رابعًا. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الحكام استبعدت أي حكام من دولة سويسرا أو الأرجنتين، خاصة أن مدرب الزمالك سويسري ومدرب بيراميدز أرجنتيني.
ونرصد لكم 5 معلومات عن الحكم النرويجي همبر نلسون: 1- يبلغ من العمر 33 عاماً ولم يسبق له إدارة أى مباراة فى إفريقيا. 2- أدار طوال مسيرته 204 مباريات دولية ومحلية، أشهر خلالها 500 بطاقة صفراء، و21 بطاقة حمراء، بينما احتسب 48 ضربة جزاء. 3- حصل على الشارة الدولية عام 2015، وكانت أول مباراة له بدوري أوروبا
1- يبلغ من العمر 33 عاماً ولم يسبق له إدارة أى مباراة فى إفريقيا.
2- أدار طوال مسيرته 204 مباريات دولية ومحلية، أشهر خلالها 500 بطاقة صفراء، و21 بطاقة حمراء، بينما احتسب 48 ضربة جزاء.
3- حصل على الشارة الدولية عام 2015، وكانت أول مباراة له بدوري أوروبا للشباب عام 2015.
4- أدار مباراتين في الدوري الأوروبي، بين كل من رين الفرنسي أمام يابلونك التشيكى، وبين لودوجوريتس البلغاري ولارناكا القبرصي.
5- أدار 12 مباراة فقط خلال الموسم الحالى.
ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول المسابقة برصيد 60 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بمسابقة الدورى الممتاز، حيث يتفوق الأبيض بفارق الأهداف.
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